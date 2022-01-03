Салехард, 3 января, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО COVID-19 погубил ещё двоих человек. Это следует из сообщения оперштаба на утро 3 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Всего в регионе жертвами ковида стали уже 957 граждан. 221 гражданин госпитализирован.

Всего на территории ЯНАО зафиксировали уже 62 178 случаев заражения коронавирусом. Излечились 57 558 пациентов.