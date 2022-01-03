Курган, 3 января, 2022, 17:04 — ИА Регнум. В Курганской области 2 января обнаружили 108 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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65 из них зарегистрированы в Кургане. Также новые случаи есть в Шадринске и ряде других территорий.

Всего в Зауралье выявили уже 50 985 случаев COVID-19.