Москва, , 16:53 — REGNUM РФ рассчитывает на то, что одобрение лидерами ядерных держав заявления о предотвращении ядерной войны будет способствовать снижению напряженности. Об этом 3 января сообщили в МИД РФ.

«Рассчитываем, что в нынешних непростых условиях международной безопасности одобрение лидерами ядерных держав такого … заявления будет способствовать снижению уровня международной напряженности, сдерживанию гонки вооружений, — отмечается в сообщении. — …содействовать укреплению доверия и формированию основ будущего контроля над наступательными и оборонительными вооружениями в их взаимосвязи, и мер по снижению рисков».

Также сообщается, что заявление «ядерной пятерки» было подготовлено по инициативе РФ, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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