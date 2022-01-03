Челябинск, 3 января, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Челябинской области 2 января зарегистрировали 431 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 148 122 заразившихся. Излечились 138 375 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 2320 человек. Скончались от ковида ещё 28 пациентов.