Минск, 3 января 2022, 16:39 — REGNUM В Белоруссии столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль Renault и экскурсионный автобус. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СК) Белоруссии в Telegram.
ДТП произошло 3 января на 120 км автодороги М-8 «Граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины». По последним данным, в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, пассажиры и водитель автобуса получили телесные повреждения.
По данным следствия, водитель легкового автомобиля при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом.
Отмечается, что в салоне автобуса находились 40 граждан РФ.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.