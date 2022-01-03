Стамбул, Турция, , 16:21 — REGNUM Страной, которая управляет кризисами и даже превращает их в возможности, впервые стала Турция. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 3 января на пресс-конференции в Стамбуле.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

«Пандемия… негативно отразилась на всех сферах — от экономики до туризма, от образования до гуманитарных связей, — цитирует Эрдогана Anadolu Ajansı. — Тем не менее Турция впервые стала страной, которая управляет кризисами и даже превращает их в возможности».

По словам главы государства, объем внешней торговли Турции в 2021 году вырос до $496,7 млрд.

Как передавало ИА REGNUM, 2 января глава РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили основные итоги двустороннего сотрудничества.