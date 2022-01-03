Москва, , 16:07 — REGNUM 9 февраля московский ЦСКА проведет товарищескую встречу с датским клубом «Люнгбю» из второго дивизиона чемпионата Дании во время февральских сборов в Испании. Об этом 3 января сообщили на официальном сайте «Люнгбю».

Помимо ЦСКА, «Люнгбю» сыграет с «Брондбю», «Видовре», «Динамо» (Тбилиси) и «ХБ Кёге».

После восемнадцати туров Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 ЦСКА, одержав девять побед и набрав тридцать очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата.

ЦСКА начнет вторую половину сезона с матча с московским «Спартаком», который состоится 26 февраля и пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».