Элиста, 3 января, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 15 человек — столько же случаев заражения, сколько и днём ранее. Такие данные приводит региональный оперштаб 3 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На лечении в госпиталях находятся 113 ковид-пациентов, из них в тяжёлом состоянии остаются 15 человек. В Республиканском центре специализированных видов медицинской помощи лечение получают 34 человека, в больнице имени Жемчуева — 58 жителей Калмыкии. Режим самоизоляции соблюдают 238 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 34 054 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 32 496 пациентов.