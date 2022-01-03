Астана, 3 января, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин распорядился создать специальную комиссию, которая примет меры по снижению стоимости сжиженного топлива в республике. Об этом 3 января сообщает пресс-служба правительства.

ИА REGNUM Казахстан

«Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что цель работы комиссии — снизить стоимость газа с 120 тенге за литр до 85 — 90 тенге (с 20 до 15 рублей). Также планируется установить в Казахстане ценовые коридоры стоимости газа.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области. На акции стали выходить в других городах региона. 3 января также был перекрыт правоохранителями центр Алма-Аты.