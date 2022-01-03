Москва, 3 января, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022 — 2024 годы, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство РФ

В целом, как и прежде, граждане продолжат получать бесплатную помощь по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), в том числе высокотехнологичную и специализированную.

При этом в новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая сейчас ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением, отмечают в правительстве.

Программа дополнена перечнем высокотехнологичной медицинской помощи с использованием дорогостоящих методов лечения, в том числе при сердечно-сосудистой хирургии. Более того, в программу добавлены дополнительные виды высокотехнологичной медицинской помощи для лечения пациентов с инсультом.

Одновременно программой предусмотрено финансирование затрат медицинских организаций на проведение углубленной диспансеризации. Такая диспансеризация с 2021 года доступна для переболевших COVID-19.

Вместе с тем ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что двухступенчатая диспансеризация после коронавируса не получила широкого распространения. По ее словам, такой диспасеризации подлежали 5,9 млн человек.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в ноябре 2021 года в третьем чтении приняла закон об электронном полисе обязательного медицинского страхования.

Кроме того: Правительство РФ направило ещё 89 млрд рублей на поддержку системы ОМС