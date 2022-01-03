Стокгольм, , 15:29 — REGNUM В Швеции медики все чаще с помощью «хитрости» пытаются повлиять на решение Шведского агентства социального страхования о праве гражданина на пособие по болезни. Об этом 3 января сообщил телеканал SVT со ссылкой на выводы диссертации исследователя при Университете Седертёрна Мани Шутцберга.

Врач Publicdomainpictures.net

В 2017—2018 годах Шутцберг проводил собеседования с врачами и анализировал, как они формулируют свои заключения о болезни, чтобы повысить вероятность того, что Шведское агентство социального страхования предоставит пациенту пособие по болезни.

Например, в тех случаях, когда врач решает, что пациент должен находиться в отпуске по болезни из-за депрессии, он должен добавить результаты так называемого объективного обследования, чтобы заявку на пособие утвердили.

«В этом случае врач может написать, что у пациента усталое выражение лица и наблюдается плохое настроение, хотя в медицинском кабинете, таких симптомов может и вовсе не наблюдаться. Вы просто чувствуете, что должны писать заключение таким образом, чтобы помочь пациенту», — заявил ученый в интервью телеканалу.