Алма-Ата, Казахстан, 3 января, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Власти Казахстана перекрыли центр Алма-Аты 3 января, также в этом районе отключили интернет. Об этом сообщает местный интернет-журнал Vlast.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограничение

По информации журналистов, правоохранители не пропускают транспорт и пешеходов к площади Республики и площади Астана. В район стянуты дополнительные силы полиции.

Сотрудники правоохранительных органов обещают жителям, что вскоре режим ограничений будет снят.

Стоит отметить, что 2 января начались акции протеста в казахстанском городе Жанаозен. Местные жители возмущены повышением цен сжиженный на газ с января 2022 года. Стоимость литра резко выросла до 120 тенге (около 20 руб.). Протестующие требуют снизить стоимость топлива вдвое.