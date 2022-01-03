Стокгольм, , 15:01 — REGNUM По данным полиции Стокгольма, организованные преступные группировки все активнее сотрудничают в столице, наращивая свое взаимодействие, когда речь заходит о переделе черного рынка. Об этом 3 января сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Флаг Швеции Anders Sikvall

Отмечается, что особо активно стокгольмские ОПГ сотрудничают друг с другом, торгуя наркотиками и занимаясь осуществлением заказных убийств.

Анна Райс, глава разведывательного подразделения в полицейском участке Стокгольма, сообщила журналистам Sveriges Radio, что, как правило, существует «довольно широкое сотрудничество» между бандами на территории столичного лена. Более того, шведские ОПГ тесно переплетены на национальном и международном уровнях. Примером этого может являться ввоз в страну большой партии наркотиков с ее последующим передом между бандами.

«Но это также будет для них и проблемой, потому что конфликты будут нарастать», — заявила Райс.