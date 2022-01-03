Ростов-на-Дону, , 14:25 — REGNUM Все службы в Ростове-на-Дону работают в период новогодних праздников в штатном режиме. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко на встрече с донским губернатором Василием Голубевым.

Новогодняя красота Алексей Колчин © ИА REGNUM

«У нас медицина сегодня ни на минуту не останавливается. Скорая помощь до людей доезжает в установленные сроки. Решены вопросы с обеспеченностью водителями. Ковидные и провизорные госпитали загружены на 50%. Все медикаменты есть», — доложил Логвиненко.

Ситуация в городе контролируется. Власти готовы оперативно реагировать на все возникающие ситуации. В каждом районе созданы аварийные бригады, транспорт работает в режиме выходного дня.