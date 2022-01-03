Воронеж, 3 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Резкое потепление, до плюсовой температуры, придёт в Воронежскую область с 5 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Воронежского гидрометеоцентра.

Павел Ищенко ИА REGNUM Воронеж. Зима

По прогнозу синоптиков, 4 января в регионе ожидается около — 6 градусов, небольшой снег, в ночь на 5 января температура опустится до — 13 градусов. Однако уже днём 5 января потеплеет до +2, ожидается снег с дождём. В ночь на 6 января температура составит около нуля, также ожидаются сильные осадки. Температура около +2 и осадки сохранятся и днём 6 января. На Рождество в Воронежской области ожидается небольшой мороз, до — 2, и без осадков.

Днём 3 января в Воронеже температура воздуха составляет — 7 градусов. В областном центре продолжается снегопад.