Канберра, 3 января, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Албаниз начал политический 2022 год с обещания построить высокоскоростную железную дорогу между Сиднеем и Ньюкаслом, если оппозиция победит на федеральных выборах в этом году. Об этом он заявил в интервью телеканалу Nine News 3 января.

Ted86 Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

Альбаниз отметил, что, хотя предложения о создании высокоскоростных железных дорог в Австралии выдвигались на протяжении десятилетий, сейчас они «необходимы как никогда».

«Мы наблюдаем массовый приток населения в Ньюкасле и на центральном побережье [Нового Южного Уэльса] … Мы — единственный обитаемый островной континент на планете, на котором до сих пор не строились высокоскоростные железные дороги», — заявил лидер оппозиции.

Лейбористы уже пообещали, что выделят на проект 500 миллионов долларов.