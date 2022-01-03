Москва, 3 января, 2022, 12:43 — ИА Регнум. У России нет обязательства поставлять весь газ в Европу через территорию Украины. Об этом 3 января заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, передает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

«Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8−10%», — заявил Панкин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев выступает за продление контракта на транзит газа из РФ после 2024 года, согласно которому Газпром гарантировал прокачку 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд в последующие четыре.