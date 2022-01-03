Кызыл, 3 января, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки подтверждено девять новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, наибольший прирост зафиксирован в Кызыле (4 новых случая).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Диагноз также подтвердился у жителей Кызылского, Тандинского и Эрзинского районов. Общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии, по данным федерального оперативного штаба, достигло почти 31,6 тысяч.

По состоянию на 3 января, в ковидных стационарах республики лечатся 71 человек, в том числе десять детей и пять беременных женщин. 11 тяжёлых больных подключено к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составила 59% из 100 коек.

«Вакцинировано I компонентом 158 801 человек, в том числе однокомпонентным «Спутник-лайт» — 50 075. Полный курс вакцинации прошли 97 855 человек», — добавили в минздраве.