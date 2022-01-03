Киев, 3 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. На Украине телезрители проявили интерес к новогоднему обращению президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Илья Кива («Оппозиционная платформа — За жизнь») в Telegram.

Kremlin.ru Новогоднее телеобращение Владимира Путина

Следите за развитием событий в трансляции: «С Новым годом, Россия! Итоги, события, поздравления — трансляция»

Он уточнил, что в стране растет популярность российского лидера.

«Его поздравления, уверен, посмотрели все! — отреагировал он на новогоднюю речь Путина. — С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с днем рождения!».

Новогоднее обращение президента России оказалось самым продолжительным. Оно длилось 6 мин. 22 сек., объем — около 700 слов.