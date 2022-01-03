Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Исключение стран Прибалтики (Латвии, Литвы, Эстонии) из НАТО является одним из возможных сценариев развития событий после переговоров по гарантиям безопасности в Европе, считает аналитик Дэвид Пайн, пишет The National Interest.

Эксперт рассказал об одном из возможных сценариев на фоне требований президента РФ Владимира Путина о выводе войск НАТО с территорий стран — членов НАТО в Восточной Европе, и о предоставлении гарантий дальнейшего нерасширения НАТО в сторону Москвы.

Он считает, что стремление достичь соглашения с РФ может заставить США пожертвовать членством в НАТО Латвии, Литвы, Эстонии. Несмотря на то что ранее Вашингтон назвал требования Москвы неприемлемыми, «Белый дом может пойти и на такой шаг», отметил эксперт.

30 декабря 2021 г. состоялся телефонный разговор лидеров РФ и США. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, стороны договорились продолжать диалог в отношении гарантий безопасности в Европе.