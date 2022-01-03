Южно-Сахалинск, 3 января, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Работа паромной переправы, соединяющей остров Сахарин с материком, временно закрыта в связи с ухудшением погодных условий. Об этом 3 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Аполлинарий Васнецов. Вьюжит. Метель. 1904

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В связи с ухудшением видимости в Татарском проливе, паромная переправа порт Ванино (Хабаровский край) — Холмск (Сахалин) закрыта. Работа паромов будет возобновлена в случае улучшения погодных условий.

По данным Сахалинского управления Росгидромета, на территории Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского и Корсаковского районов с ночи 3 января бушует метель с сильным снегопадом, скорость ветра составляет 15−20 м/сек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прекращении работы паромной переправы между островом Сахалин и материком с 31 декабря из-за надвигающегося циклона, который принесёт сильные снегопады и ветер.