Лондон, 3 января, 2022, 00:21 — ИА Регнум. 2 января на стриминговом сервисе Disney+, входящем в сегмент Disney Media and Entertainment Distribution, вышел сериал «Книга Бобы Фетта» о наемном убийце из франшизы «Звездные войны».

Скриншот с YouTube Боба Фетт

Первый сезон сериала насчитывает семь эпизодов общей длительностью в 266 минут. Главные роли сыграли Темуэра Моррисон («Шесть дней», «Звездные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов», «Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов»), Мин-На Вэнь («Мулан», «Мандалорец»), Мэтт Берри («Один день», «Кристофер Робин»), Дэвид Паскуэзи («День сурка», «Ангелы и демоны») и Дженнифер Билз («Четыре комнаты», «Шахматистка»).

В 2022 году также должны выйти еще несколько сериалов, повествующих о героях из франшизы «Звездных войн». Среди них — «Оби-Ван Кеноби» и «Андор».