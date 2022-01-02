Вашингтон, , 23:32 — REGNUM Стриминговый сервис для показа фильмов и сериалов HBO Max продемонстрировал новый трейлер сериала «Миротворец», премьера которого запланирована на 13 января 2022 года.

HBO JasonParis

В сюжет сериала легла история о Миротворце из фильма Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Проект входит в расширенную вселенную комиксов DC.

Картина режиссера Джеймса Ганна входит в список самых ожидаемых сериалов 2022 года по версии многих изданий. Главные роли в сериале исполнят Джон Сина, Роберт Патрик, Дженнифер Холлэнд, Фредди Строма, Кристофер Хейердал и Стив Эйджи.