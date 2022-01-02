Москва, 2 января, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Химики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Дании создали сверхбыстрый молекулярный двигатель. Статья об этом была опубликована в журнале Journal of the American Chemical Society.

Владимир Югасов ИА REGNUM МГУ. Москва

«Наша разработка по сути решает одну из главных проблем молекулярных машин — проектирование эффективного светочувствительного молекулярного мотора, однонаправленное вращение которого на 360° связано с цис-транс изомеризацией по одной из двойных связей в сопряженной молекуле. Описанный процесс в модифицированном хромофоре ретиналь-содержащих белков происходит в два сверхбыстрых этапа, каждый из которых запускается поглощением фотона красного света с длиной волны 600 нанометров. Поскольку такой свет хорошо проникает в ткани и не вредит им, подобная молекулярная конструкция может пригодиться в различных наномедицинских приложениях», — заявила Анастасия Боченкова, кандидат физико-математических наук, заведующая лабораторией квантовой фотодинамики.

Молекулярный вращающийся двигатель основан на модифицированном хромофоре фоточувствительного родопсина. Идея основана на том, что при облучении светом он меняю свою конформацию: это происходит за счет оборота фрагмента молекулы вокруг двойной межуглеродной связи.