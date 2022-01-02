Санкт-Петербург, , 23:00 — REGNUM Автомобиль для мобильной вакцинации от коронавируса, угнанный неизвестными злоумышленниками в Ленинградской области, нашли спустя два месяца в лесу. Об этом 2 января сообщает издание «47 news».

Угнанный автомобиль мобильной вакцинации в Ленобласти (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП Тихвин) Vk.com/47tihvin

Ранее ИА REGNUM писало о том, что 14 ноября 2021 года от здания больницы в городе Тихвин угнали мобильный пункт вакцинации — фургон «Газон Некст» стоимостью 4 млн рублей.

В автомобиле находился запас вакцины от COVID-19. Поиски по горячим следам не дали результата.

Спустя почти два месяца, в 20 км от города, в лесу, рядом с садоводством «Лесное» в Цвылёвском сельском поселении, автомобиль был найден.

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