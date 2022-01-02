Оренбург, 2 января, 2022, 20:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области 1 января обнаружили 120 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них возраст 25% колеблется от 45 до 59 лет. Ещё 20% находятся в возрасте от 60 до 69 лет.

Всего в регионе официально зарегистрировано уже 108 228 случаев заражения. От COVID-19 исцелились 96 275 человек, а скончались 3463.