Ханты-Мансийск, 2 января, 2022, 19:46 — ИА Регнум. В ХМАО-Югре 1 января зарегистрировали смерть от COVID-19 ещё семи человек. Эти данные приводит окружной оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

К утру 2 января в регионе по этой причине скончался уже 2001 пациент. Активных случаев заболевания насчитывается 4384.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе выявили уже 96 157 случаев заражения коронавирусом. При этом вылечились от COVID-19 уже 89 772 гражданина.