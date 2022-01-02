Ханты-Мансийск, 2 января, 2022, 19:41 — ИА Регнум. В Югре 1 января зафиксировали ещё 147 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

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У 18 новых пациентов была выявлена пневмония. А ещё у 128 медики заметили симптомы ОРВИ.

Всего в регионе лабораторно подтвердили 96 157 случаев заражения. Излечились от COVID-19 уже 89 772 югорчанина, а скончались 2001.