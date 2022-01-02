Салехард, 2 января, 2022, 19:35 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО 1 января обнаружили ещё 79 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает ямальский оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 62 156 заразившихся. 221 пациент госпитализирован.

Вылечились от COVID-19 на 2 января 57 446 пациентов, а скончались 955.