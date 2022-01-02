Пермь, 2 января, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В Пермском крае 1 января зафиксировали 405 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 января сообщает краевой оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 160 971 заразившихся. В больницах в тяжёлом состоянии находятся 188 пациентов.

Вылечились 144 647 граждан. А скончались от COVID-19 уже 7482 пациента.