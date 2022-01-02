Нью-Дели, , 19:26 — REGNUM Тайник с большим количеством взрывчатых веществ обнаружили на границе с Мьянмой сотрудники индийских силовых структур, 2 января передает India Today.

На основании оперативных данных, бойцы военизированного корпуса «Стрелки Ассама» и сотрудники местной полиции провели совместную операцию в штате Мизорам, на северо-востоке Индии, пишет ИА Красная Весна.

В районе деревни Мауре обнаружили около 570 кг взрывчатых веществ в различной форме, из которых 395 кг составил так называемый «гремучий студень». Кроме того, в схроне находились 356 патронов, одно самодельное взрывное устройство, свинцово-кислотные батареи, два детонатора и другое оборудование, включая средства связи.

Все взрывчатые вещества и другие предметы, обнаруженные в тайнике, переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.