Кабул, , 18:16 — REGNUM Жители Кабула вышли на акцию протеста против «финансового терроризма администрации США» и «захвата афганских активов», требуя размораживания этих активов и признания правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным регионального офиса информационного агентства «Тасним», это первая антиамериканская демонстрация в 2022 году.

Ранее жители Кабула устроили крупномасштабную демонстрацию против «финансового терроризма администрации США» и захвата афганских активов с требованием освободить эти активы.

В прошлом месяце проафгански настроенные протестующие собрались перед Белым домом, призывая правительство США не жертвовать афганским народом в интересах своей политики.

В Лондоне также прошли акции протеста против действий США в отношении афганского народа.