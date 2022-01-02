Краснодар, , 17:57 — REGNUM 28-летний универсальный защитник «Атлетико Минейро» и сборной Парагвая по футболу Хуниор Алонсо может продолжить карьеру в России. На футболиста претендует «Краснодар», выступающий в Тинькофф Российской Премьер-лиге.

ФК «Краснодар»

Издание Itaitaia сообщает, что «Краснодар» готов заплатить за парагвайца 8 миллионов евро. При этом портал transfermarkt оценивает Алонсо в 7 миллионов евро.

В минувшем сезоне Хуниор Алонсо принял участие в 42-х матчах за «Атлетико Минейро» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Форталезы».

В составе «Атлетиок Минейро» Хуниор Алонсо стал победителем бразильской Серии А. Клуб, одержав 26 побед и набрав 84 очка, занял первую строчку в турнирной таблице лиги.