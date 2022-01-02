Кемерово, , 17:53 — REGNUM В Кемеровской области в первый день наступившего года родилось 30 малышей. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Малыш (сс) Tim Bish

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Так, 1 января на территории региона на свет появились 16 мальчиков и 14 девочек.

Уточняется, что семьи с новорождёнными получат материальную помощь в рамках акции «Родился ребёнок» и памятные медальоны «Рождённому на Земле Кузнецкой».