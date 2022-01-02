Москва, , 16:28 — REGNUM Власти Великобритании, предоставляя гранты, финансируют программы, направленные на раскачивание внутриполитической ситуации в России. Об этом 2 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Речь уже идет о весьма серьезных вещах — британцы напрямую тратят деньги на раскачку внутриполитической ситуации в стране, — написала она в телеграм-канале.

Захарова добавила, что иначе объяснить существование грантового плана под кодом P2.031, предполагающего спонсирование вовлеченности в митинги и политические шествия, а также упоминающего рост социальной напряженности и поляризацию общества нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что признание лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо «временным президентом Венесуэлы» и наделение его правом оспорить решение нижестоящей инстанции по делу о венесуэльском золоте окончательно дискредитировало Верховный суд Великобритании.

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