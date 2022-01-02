Москва, , 16:20 — REGNUM Москва держит на постоянном контроле ситуацию с гражданами РФ, которые находятся под следствием и судом в Белоруссии. Об этом 2 января заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

МИД России Nikita Dezhurny

«Независимо от общественного резонанса держим на постоянном контроле дела всех россиян, оказавшихся в затруднительной жизненной ситуации, в том числе в Белоруссии, в частности Софьи Сапеги и Егора Дудникова», — сказал он.

Дипломат добавил, что защита прав российских граждан за границей является одним из ключевых направлений работы внешнеполитической службы России.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии обвиняют российскую гражданку, 23-летнюю Софию Сапегу по семи статьям уголовного кодекса. Закрытый судебный процесс над 21-летним гражданином России Егором Дудниковым начался в Минске 20 декабря. Его задержали за участие в работе телеграм-канала, признанного в стране экстремистским.

Читайте также: София Сапега попросила Лукашенко о помиловании