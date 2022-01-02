В МИД РФ заявили о контроле дела задержанной в Белоруссии Сапеги
Москва, 2 января, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Москва держит на постоянном контроле ситуацию с гражданами РФ, которые находятся под следствием и судом в Белоруссии. Об этом 2 января заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Дипломат добавил, что защита прав российских граждан за границей является одним из ключевых направлений работы внешнеполитической службы России.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии обвиняют российскую гражданку, 23-летнюю Софию Сапегу по семи статьям уголовного кодекса. Закрытый судебный процесс над 21-летним гражданином России Егором Дудниковымначался в Минске 20 декабря. Его задержали за участие в работе телеграм-канала, признанного в стране экстремистским.
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