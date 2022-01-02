Челябинск, 2 января, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Челябинской области 1 января обнаружили 445 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 147 691 заразившегося. Исцелились 137 928 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 2364 человека. Скончались от COVID-19 ещё 26 граждан.