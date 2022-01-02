Элиста, 2 января, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 2 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Калмыкии с COVID-19 не смогли справиться 730 пациентов.

ИА REGNUM сообщало, что власти Калмыкии оценивают ситуацию по коронавирусу как стабильную. Однако почти до конца января 2022 года продолжает действовать ряд ковид-ограничений.