Калуга, 2 января, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 106 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 2 января. Днём ранее, 1 января, в регионе также было зарегистрировано 106 случаев заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 65 тыс. 436 человек, 61 тыс. 241 человек выздоровел.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли шесть человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 224 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.