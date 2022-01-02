Аксайский район, Ростовская область, 2 января, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Ростовской области восемь сирот из Аксайского района получили жильё после жалобы в прокуратуру. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Ysia.ru Прокуратура

В прокуратуру обратились восемь граждан, которые имеют право на получение жилья, однако с 2019 года им не обеспечены. Сотрудники надзорного ведомства принялы меры реагирования.

Сироты стали новосёлами к Новому году. Районная администрация предоставила заявителям благоустроенные квартиры.