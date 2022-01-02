Иркутск, 2 января, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Иркутской области в первые же сутки наступившего года количество пожаров, а также погибших и пострадавших на них людей, резко возросло. Об этом сообщает территориальное управление ГУ МЧС РФ.

Пожар

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Всего за 1 января в регионе зарегистрировано 37 пожаров. Горели шесть частных жилых домов, три три дачных дома, четыре пожара произошло в многоквартирных домах. Известно, что в 15 случаях горели хозяйственные постройки, автомобиль, один пожар случился на социально значимом объекте, пять раз пожарные выезжали на тушение мусора и дважды тушили неэксплуатируемые строения.

На пожарах спасены 55 человек, эвакуированы 43 человека. За ночь 2 января произошло четыре пожара. Горели дачные дома, частный дом и хозяйственные постройки. Погибли два человека: в городе Саянске и в селе Рождественка Тайшетского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара накануне в Хомутово погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребёнок. Хозяин дома с травмами госпитализирован в городскую больницу.

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