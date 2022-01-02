Нью-Йорк, США, 2 января, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» переиграл команду «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nba.com Джеймс Харден

Игра состоялась на паркете площадки «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей со счетом 116:120.

При этом самым результативным игроком встречи стал защитник «Бруклина» Джеймс Харден, который оформил в матче трипл-дабл с 35 очками, 12 подборами и 13 результативными передачами.

У «Клипперс» наиболее результативным оказался защитник Эрик Бледсо, набравший во встрече 27 очков.

Отметим, в следующем матче «Клипперс» 4 января примут у себя клуб «Миннесота Тимбервулвз», а «Бруклин» в этот же день также дома сыграет с командой «Мемфис Гриззлиз».