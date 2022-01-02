Барнаул, 2 января, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 2 января 2022 года от коронавируса вакцинированы 1 163 027 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 184 человека.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек. Из общего числа привитых 59 105 жителей региона получили первую прививку (на 357 меньше, чем сутками ранее).

Число полностью привитых граждан составляет 1 045 891 (-482 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 58 031 ревакцинированном (+23 за сутки). Напомним, для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 вакцинированы менее двух тысяч человек