Москва, 2 января, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Указ об увольнении из Следственного комитета (СК) РФ генерал-майора юстиции Рустама Габдулина, подписаный президентом России Владимиром Путиным, 2 января обнародован в телеграмм-канале адвоката Сергея Бадамшина «ВЛагерь».

Эмблема СК РФ

В то же время, на сайте Кремля и на портале официальных правовых актов РФ нет документа с номером, который указан в опубликованном телеграмм-каналом указе.

При этом названный документ якобы был подписан 28 декабря 2021 года и в нем не уточнены причины увольнения генерал-майора юстиции

Отметим, Рустам Габдулин расследовал уголовное дело о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в 2018 году в Кемерово, вел расследование стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), в результате которой погибли 6 человек, а также расследовал дела бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева и экс-главы «РусГидро» Евгения Дода. Кроме того, он расследовал дело об отмывании денег в ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ).