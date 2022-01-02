Москва, , 10:14 — REGNUM Метеорный поток Квадрантиды позволит жителям России увидеть более 100 «падающих звезд» в час, пик потока ожидается с 00:00 мск до рассвета 3 января. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Звездопад

Отмечается, что 3 января прольется первый новогодний звездопад. Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета. Условия видимости для наблюдения метеорного потока идеальны на всей территории страны. При этом Луна не помешает наблюдению метеоров.

Радиант метеорного потока находится под ручкой Большого Ковша в созвездии Волопас. Ранее там располагалось созвездие Стенного Квадранта — оно и дало название метеорному потоку.