Пекин, 2 января, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Американская компания Tesla объявила отзыв почти 200 тыс. электромобилей в Китае из-за возможных рисков безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters.

Tesla.com Электромобиль Model S компании Tesla Motors

Большая часть отзываемых автомобилей — 144,2 тыс. авто Model 3 — произведена на заводе Tesla в Шанхае. Под отзыв также попали 19,7 тыс. автомобилей Model S и 35,8 тыс. Model 3, импортированных в Китай.

30 декабря 2021 года Tesla начала отзыв 475 тыс. электромобилей в США. Таким образом, общее число попавших под отзывную компанию автомобилей Tesla достигло 675 тыс.

Отзыв проводится для устранения ряда технических проблем. В частности, автомобили Model 3 могут иметь проблему с передачей изображения от камеры заднего вида. Неполадки седанов Model 3 связаны с возможным дефектом системы защёлки переднего багажника, из-за чего он может открыться во время движения.