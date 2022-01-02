Москва, , 08:50 — REGNUM МВД РФ будет аннулировать бумажный паспорт при выдаче электронного паспорта. Об этом 2 января сообщили в пресс-центре ведомства.

Паспорта гражданина РФ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Гражданин РФ не может иметь два действительных паспорт одновременно. — передает сообщение источника ТАСС. — Выданный ранее паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться».

Выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана при этом — документы так же будут иметь разную юридическую силу.

Ранее сообщалось, что с 2023 г. правительство РФ начнет внедрять цифровой паспорт. Первыми пилотными регионами, жителям которых станет доступна данная опция, станут Москва, Подмосковье и Татария.