Братислава, 2 января, 2022, 08:37 — ИА Регнум. До наиболее низкого уровня за последние два месяца снизилась прокачка российского газа через территорию Украины в Словакию. Об этом 2 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

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Уточняется, что транзит газа из России через пограничный пункт Велке Капушаны снизился с 84 млн до 49 млн кубометров и это является самым низким показателем со 2 ноября минувшего года.

При этом с 20 декабря российская компания «Газпром» не бронирует мощности газопровода «Ямал — Европа» для прокачки газа через территорию Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря стало известно, что цена на газ в Европе в ходе торгов опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 10 ноября.