Чита, 2 января, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Ежегодно с 2017 года в Забайкальском краевом санатории для лечения детей с туберкулезом и детском стационарном отделении Забайкальского краевого клинического фтизиопульмонологического центра перед Новым годом совместно с благотворительным фондом «Белая ромашка» сотрудники запускают акцию «Стань Дедом Морозом».

Правительство Забайкальского края

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Как заметил главный врач Забайкальского фтизиопульмонологического центра Павел Фадеев, на площадках социальных сетей размещается пост с условиями участия в акции.

«Участие принимают люди не только нашего региона, но и со всей страны, они разбирают письма детей с их заветными желаниями и исполняют их. Каждый человек в это сказочное и предновогоднее время смог стать Дедом Морозом и волшебником. Ведь только в детстве мы ждем Новый год с предвкушением особого чуда. Подарив ребенку подарок, мы не просто исполняем его желание, мы продлеваем им детство и веру в чудеса.

Вера в чудеса очень важна для ребёнка. Ведь вера в чудо — это защитный адаптационный механизм, он помогает детям пережить трудные моменты в жизни, разлуку с родными, вливание в новый коллектив, придает чувство уверенности и защищённости, помогает сохранить надежду на то, что, несмотря ни на что, всё будет хорошо. И то, что они загадывают это в «волшебное новогоднее время», когда всё становится возможным и хотя бы одно их желание исполняется с нашей помощью, подкрепляет его веру», — рассказал главный врач Забайкальского фтизиопульмонологического центра Павел Фадеев.

Он также поблагодарил всех участников, которые присоединились к акции «Стань Дедом Морозом» и подарили детям счастье. В рамках акции было вручено маленьким Забайкальцам 110 подарков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье стартовал конкурс на лучшего домашнего Деда Мороза.

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